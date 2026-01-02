Expertenprognosen

So haben Experten die BASF-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der BASF-Aktie preis.

2 Experten empfehlen die BASF-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 47,75 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 3,32 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 44,43 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 48,00 EUR 8,04 17.12.2025 DZ BANK - - 16.12.2025 UBS AG 45,00 EUR 1,28 05.12.2025 Bernstein Research 53,00 EUR 19,29 05.12.2025 UBS AG 45,00 EUR 1,28 04.12.2025

Redaktion finanzen.net