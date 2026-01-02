DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.498 -0,2%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Expertenprognosen

BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf

03.01.26 13:45 Uhr
BASF-Aktie im Fokus: Das halten Analysten im Dezember 2025 vom Papier | finanzen.net

So haben Experten die BASF-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der BASF-Aktie preis.

2 Experten empfehlen die BASF-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 47,75 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 3,32 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 44,43 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.48,00 EUR8,0417.12.2025
DZ BANK--16.12.2025
UBS AG45,00 EUR1,2805.12.2025
Bernstein Research53,00 EUR19,2905.12.2025
UBS AG45,00 EUR1,2804.12.2025

Redaktion finanzen.net

