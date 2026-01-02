BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf
So haben Experten die BASF-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der BASF-Aktie preis.
2 Experten empfehlen die BASF-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 47,75 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 3,32 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 44,43 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|48,00 EUR
|8,04
|17.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.12.2025
|UBS AG
|45,00 EUR
|1,28
|05.12.2025
|Bernstein Research
|53,00 EUR
|19,29
|05.12.2025
|UBS AG
|45,00 EUR
|1,28
|04.12.2025
