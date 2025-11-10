BASF Aktie
Marktkap. 38,01 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erhöhten Investitionen und die zyklisch schwachen operativen Bedingungen überschatteten die Gewinn- und Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns, schrieb Chris Counihan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Letztere nähere sich allerdings dem Tiefpunkt. Die Veräußerung von Aktivitäten beschleunige zudem den Schuldenabbau und bringe Aktienrückkäufe. Dank historisch hoher Ausschüttungen biete die Bewertung Unterstützung. Das neue Kursziel gehe auf seine gesenkten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) aufgrund des Verkaufs des Lackgeschäfts zurück./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,05 €
|Abst. Kursziel*:
-0,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,28%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.