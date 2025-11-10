DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.385 +0,0%Top 10 Crypto 14,62 -0,4%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.996 -0,7%Euro 1,1551 -0,1%Öl 63,79 -0,4%Gold 4.129 +0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erhöhten Investitionen und die zyklisch schwachen operativen Bedingungen überschatteten die Gewinn- und Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns, schrieb Chris Counihan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Letztere nähere sich allerdings dem Tiefpunkt. Die Veräußerung von Aktivitäten beschleunige zudem den Schuldenabbau und bringe Aktienrückkäufe. Dank historisch hoher Ausschüttungen biete die Bewertung Unterstützung. Das neue Kursziel gehe auf seine gesenkten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) aufgrund des Verkaufs des Lackgeschäfts zurück./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Unternehmen:
BASF
Analyst: Jefferies & Company Inc.
43,00 €
Rating jetzt: Hold
Hold		 Kurs*:
Kurs*: 43,05 €
-0,12%
Rating vorher: Hold
Hold		 Kurs aktuell:
Kurs aktuell: 43,12 €
-0,28%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
Ø Kursziel: 46,00 €
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:01 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BASF Neutral UBS AG
04.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Aktie im Fokus BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
finanzen.net D-Wave nach starken Quartalszahlen tiefer: Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag freundlich
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX notiert im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net BASF-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX mittags
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, buy
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF to begin share buyback program in November 2025
Zacks BASF & Xiaomi Team Up to Co-Create 100 Car Colors, Enhance Aesthetics
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
