BASF Aktie

44,20 EUR +0,23 EUR +0,52 %
STU
Marktkap. 39,14 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Aktie in diesem Artikel
BASF
44,20 EUR 0,23 EUR 0,52%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Papiere der Ludwigshafener seien nach ihrem überdurchschnittlichen guten Lauf fair bewertet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. BASF bleibe eines der am besten positionierten Unternehmen der Branche, in der das Umfeld aber wohl auch 2026 herausfordernd bleibe. Es fehle jetzt an weiteren Kurstreibern./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,10 €		 Abst. Kursziel*:
2,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,81%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

09:36 BASF Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 BASF Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu BASF

finanzen.net Langfristige Performance DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Verschlechterung der Einstufung: Deutsche Bank AG bewertet BASF-Aktie mit Hold
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net BASF Aktie News: BASF verteidigt Stellung am Montagvormittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Coatings Launches Automotive OEM Coatings Plant in Germany
Benzinga ExxonMobil-BASF Team Up To Produce 2,000 Tons Low-Emission Hydrogen Annually
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, buy
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF to begin share buyback program in November 2025
