DAX24.153 +0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -3,2%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.120 -1,9%Euro1,1715 +0,2%Öl61,42 -1,8%Gold4.214 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Expertenmeinung

Chemiesektor unter Druck: Analysten sehen LANXESS und Evonik schwach - BASF-Aktie sticht hervor

11.12.25 11:35 Uhr
Chemieaktien im Fokus: Analysten nennen BASF als Favorit - LANXESS und Evonik als Verlierer | finanzen.net

Experten malen für den Chemiesektor nach einer schwachen Kursentwicklung in diesem Jahr auch für 2026 ein trübes Bild.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,72 EUR 0,52 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
12,87 EUR -0,03 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
17,20 EUR 0,15 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
65,40 EUR -2,80 EUR -4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Diversifizierte Unternehmen stünden vor strukturellen und konjunkturellen Herausforderungen, hieß es am Donnerstag von der Citigroup. Diese Herausforderungen nannte außerdem das Bankhaus Metzler in seinem Jahresausblick als Grund für eine vorsichtigere Grundhaltung.

Wer­bung

Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals hat 2025 bislang acht Prozent an Wert verloren, was ihn nach dem Mediensektor zum zweitgrößten Branchenverlierer macht in dem ansonsten freundlichen Marktumfeld.

Immerhin hat der DAX in diesem Jahr mehr als 21 Prozent zugelegt. Viele deutsche Chemiewerte liegen in der Jahresbilanz jedoch im Minus, allen voran LANXESS und Evonik mit Einbußen von bis zu 27 Prozent.

Vor diesem Hintergrund überraschen leichte Gewinne, die die Branchenwerte am Donnerstag trotz der skeptischen Stimmen erzielten, nicht groß. Relativ gut sieht es bei BASF aus, denn die Aktie der Ludwigshafener legte am Donnerstag via XETRA zeitweise um zwei Prozent zu und ist ein "Exot" mit einem Kursplus von fast vier Prozent 2025. Die Citigroup nennt BASF für 2026 als bevorzugten Wert unter den diversifizierten Chemiekonzernen. Dem gegenüber steht aber eine Abstufung durch Metzler - gemeinsam mit Lanxess.

Wer­bung

Metzler-Analyst Thomas Schulte-Vorwick geht in seiner Studie davon aus, dass die schwache zyklische Nachfrage, anhaltende Überkapazitäten in China und die strukturell hohe Kostenbasis in Europa die europäischen Chemieunternehmen auch 2026 vor Probleme stellen werden.

Derzeit sei unklar, wie der "neue Normalzustand" bei der Profitabilität aussehen werde und so sieht der Experte nur mäßiges Erholungspotenzial. In diesem schwierigen Umfeld bevorzugt er eine defensive Strategie mit den Aktien des Schmierstoffherstellers FUCHS SE als "Top Pick" und einer bestätigten Kaufempfehlung für Symrise, einen Hersteller von Duftstoffen und Aromen.

Citi-Analyst Sebastian Satz beziffert das Risiko für die Erwartungen an die operative Gewinnentwicklung (Ebitda) im Sektor im Jahr 2026 auf im Schnitt drei Prozent. Allerdings spiegelten dies die Aktienkurse bereits wider. Satz konzentrierte sich in seiner Studie auf mögliche Überraschungspotenziale einzelner Unternehmen - und erwähnte dabei vor allem BASF. Der neue Verbundstandort in China könnte die Ludwigshafener zum Hauptprofiteur geopolitischer Strategien machen, wozu er auch protektionistische Maßnahmen der EU zählt.

Wer­bung

Attraktive Anlagemöglichkeiten sieht Satz noch in Arkema und Evonik, wenngleich es beiden an kurzfristigen Kurstreibern mangele. Am stärksten rät er von Solvay und WACKER CHEMIE ab.

Eine Abstufung auf "Neutral" gab es von dem Citigroup-Fachmann für Clariant, während er Covestro nach Abschluss der Übernahme durch den Staatskonzern Adnoc aus Abu Dhabi nun ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

/tih/mis/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
05.12.2025BASF OutperformBernstein Research
04.12.2025BASF NeutralUBS AG
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025BASF HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2025BASF OutperformBernstein Research
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
04.12.2025BASF NeutralUBS AG
24.11.2025BASF HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen