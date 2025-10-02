JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel BASF 43,75 EUR 0,14 EUR 0,32% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi sieht auch nach dem Kapitalmarkttag keine Rechtfertigung für den üppigen Bewertungsaufschlag der Papiere der Ludwigshafener gegenüber praktisch der gesamten europäischen Chemiebranche. Udeshi bestätigte am Donnerstagabend den Stempel "Negative Catalyst Watch" für die BASF-Aktien mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 22:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE