BASF Aktie
Marktkap. 38,27 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi sieht auch nach dem Kapitalmarkttag keine Rechtfertigung für den üppigen Bewertungsaufschlag der Papiere der Ludwigshafener gegenüber praktisch der gesamten europäischen Chemiebranche. Udeshi bestätigte am Donnerstagabend den Stempel "Negative Catalyst Watch" für die BASF-Aktien mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 22:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
43,51 €
|Abst. Kursziel*:
-8,07%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
43,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,57%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
