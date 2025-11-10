DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
BASF Aktie

Marktkap. 38,01 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 52 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,06%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

13:11 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BASF Neutral UBS AG
04.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

