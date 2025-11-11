DAX24.001 +0,2%Est505.701 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -3,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin89.930 -1,9%Euro1,1597 +0,3%Öl64,79 +1,1%Gold4.139 +0,6%
IPO

BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen

11.11.25 14:25 Uhr
BASF-Aktie gefragt: Börsengang für Agrarsparte geplant | finanzen.net

Das geplante Börsenlisting des Agrargeschäfts von BASF soll 2027 oder später in Frankfurt stattfinden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,33 EUR 0,14 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das teilte das Mutterunternehmen jetzt in Ludwigshafen mit. Die Sparte Agricultural Solutions wird derzeit in eigene Gesellschaften ausgegliedert und führt ein branchenspezifisches ERP-System ein. Bis Anfang 2027 soll das Unternehmen als Societas Europaea aufgestellt und börsenreif sein. BASF will nach einem Listing die Mehrheit behalten.

Den Übergang wird ein vierköpfiges Management-Board verantworten, dessen Leiter Livio Tedeschi sein wird. Der 54-Jährige ist bereits jetzt verantwortlich für die Sparte. Finanzchef von BASF Agricultural Solutions wird der Vallurec-Manager Sascha Bibert.

Das BASF-Agrargeschäft soll den Angaben zufolge zu einem der drei führenden Unternehmen im Bereich Saatgut und Pflanzeneigenschaften entwickelt werden und eine führende Position im Pflanzenschutz sichern.

Via XETRA steigt die BASF-Aktie zeitweise um 0,70 Prozent auf 43,32 Euro.

DOW JONES

