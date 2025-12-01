BASF Aktie
Marktkap. 40,37 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern rechne auch für das kommende Jahr mit einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit dürfte zumindest das erste Halbjahr belasten, wobei es eine genaue Prognose erst mit den 2025er-Zahlen geben solle. Mittelfristig rechne das Management aber mit einigen positiven Entwicklungen bei Angebot und Nachfrage./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Neutral
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
43,23 €
|Abst. Kursziel*:
4,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
43,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,34%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
