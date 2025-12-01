DAX 23.912 +0,9%ESt50 5.721 +0,5%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.416 -0,2%Bitcoin 78.849 -1,8%Euro 1,1669 +0,0%Öl 62,65 -0,2%Gold 4.205 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street stabil -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie mit leichten Gewinnen: Stabilisierung nach heftigem Kursrutsch? DroneShield-Aktie mit leichten Gewinnen: Stabilisierung nach heftigem Kursrutsch?
Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
43,13 EUR -1,19 EUR -2,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,37 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

14:31 Uhr
BASF Neutral
Aktie in diesem Artikel
BASF
43,13 EUR -1,19 EUR -2,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern rechne auch für das kommende Jahr mit einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit dürfte zumindest das erste Halbjahr belasten, wobei es eine genaue Prognose erst mit den 2025er-Zahlen geben solle. Mittelfristig rechne das Management aber mit einigen positiven Entwicklungen bei Angebot und Nachfrage./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,23 €		 Abst. Kursziel*:
4,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,34%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

14:31 BASF Neutral UBS AG
28.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 BASF Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 BASF Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Rating im Fokus BASF-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie BASF-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie
finanzen.net November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Donnerstagmittag zu
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag verlustreich
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Coatings Launches Automotive OEM Coatings Plant in Germany
Benzinga ExxonMobil-BASF Team Up To Produce 2,000 Tons Low-Emission Hydrogen Annually
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, buy
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen