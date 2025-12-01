UBS AG

BASF Neutral

14:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel BASF 43,13 EUR -1,19 EUR -2,69% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern rechne auch für das kommende Jahr mit einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit dürfte zumindest das erste Halbjahr belasten, wobei es eine genaue Prognose erst mit den 2025er-Zahlen geben solle. Mittelfristig rechne das Management aber mit einigen positiven Entwicklungen bei Angebot und Nachfrage./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE