DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.406 +0,0%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1585 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
43,58 EUR +0,05 EUR +0,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,45 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Barclays Capital

BASF Equal Weight

08:36 Uhr
BASF Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
BASF
43,58 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 55 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerate in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Chemikalienhändler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Equal Weight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
43,57 €		 Abst. Kursziel*:
-5,90%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
43,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,92%
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

11.11.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BASF Neutral UBS AG
04.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Aktie im Fokus BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer
dpa-afx IPO: BASF will mit seinem Agrarchemiegeschäft an die Frankfurter Börse gehen
Dow Jones BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die BASF-Aktie
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, buy
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF to begin share buyback program in November 2025
Zacks BASF & Xiaomi Team Up to Co-Create 100 Car Colors, Enhance Aesthetics
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen