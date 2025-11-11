BASF Aktie
Marktkap. 38,45 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 55 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerate in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Chemikalienhändler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Equal Weight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
43,57 €
|Abst. Kursziel*:
-5,90%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
43,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,92%
|
Analyst Name:
Gaurav Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.