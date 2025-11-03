DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
BASF Aktie

42,68 EUR -0,29 EUR -0,67 %
STU
Marktkap. 38,25 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:01 Uhr
BASF Underweight
BASF
42,68 EUR -0,29 EUR -0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi ging am Montagabend in seinem Resümee jüngster Quartalszahlen erneut "mit der Axt" an seine Schätzungen. Die Voraussetzungen blieben schwierig für die Ludwigshafener und die Branche. In einigen Produktbereichen habe sich im dritten Quartal zunehmender Preis- und Margendruck gezeigt. Den Bewertungsaufschlag der BASF-Aktien gegenüber der Konkurrenz hält Udeshi für nicht gerechtfertigt./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 23:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
-6,98%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
42,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,28%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

