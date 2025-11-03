BASF Aktie
Marktkap. 38,25 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi ging am Montagabend in seinem Resümee jüngster Quartalszahlen erneut "mit der Axt" an seine Schätzungen. Die Voraussetzungen blieben schwierig für die Ludwigshafener und die Branche. In einigen Produktbereichen habe sich im dritten Quartal zunehmender Preis- und Margendruck gezeigt. Den Bewertungsaufschlag der BASF-Aktien gegenüber der Konkurrenz hält Udeshi für nicht gerechtfertigt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 23:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
43,00 €
|Abst. Kursziel*:
-6,98%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
42,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,28%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.