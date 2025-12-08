DAX 24.862 +0,0%ESt50 6.014 +0,1%MSCI World 4.506 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.320 +1,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,56 +0,0%Gold 4.967 +0,9%
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
Barclays Capital

Unilever Overweight

10:26 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 5700 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman zeigte sich am Donnerstagabend von den Innovationen des Konsumgüterkonzerns und dem Ausblick für das Absatzwachstum überzeugt. Die Pessimisten fokussierten sich auf die träge Entwicklung in den Industriestaaten, während es aber in den Schwellenländern besser aussehen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

