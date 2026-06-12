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Rohstoffe an der Börse

So bewegen sich Gold & Co. heute

14.06.26 20:43 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.548,00 USD 15,00 USD 0,42%
News
Baumwolle
0,73 USD USD 0,62%
News
Bleipreis
1.957,00 USD -10,00 USD -0,51%
News
Dieselpreis Benzin
1,82 EUR -0,02 EUR -0,82%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,23 EUR -1,75 EUR -1,73%
News
Erdgaspreis - TTF
46,48 EUR -0,14 EUR -0,29%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,12 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.215,28 USD USD
News
Haferpreis
3,08 USD 0,02 USD 0,74%
News
Heizölpreis
89,82 USD USD
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
2,57 USD 0,03 USD 1,28%
News
Kakaopreis
2.890,00 GBP 4,00 GBP 0,14%
News
Kohlepreis
131,00 USD -1,75 USD -1,32%
News
Kupferpreis
13.603,00 USD 183,00 USD 1,36%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD USD -0,07%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD -0,27%
News
Maispreis
4,13 USD 0,01 USD 0,12%
News
Mastrindpreis
3,57 USD USD -0,10%
News
Milchpreis
15,98 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
706,23 USD USD
News
Nickelpreis
17.630,00 USD 190,00 USD 1,09%
News
Ölpreis (Brent)
87,33 USD -1,80 USD -2,02%
News
Ölpreis (WTI)
84,88 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,63 USD -0,03 USD -1,51%
News
Palladiumpreis
1.295,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.379,00 MYR -109,00 MYR -2,43%
News
Platinpreis
1.711,50 USD USD
News
Rapspreis
527,00 EUR -1,75 EUR -0,33%
News
Reispreis
12,06 USD 0,02 USD 0,12%
News
Silberpreis
68,05 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
301,10 USD -0,20 USD -0,07%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD
News
Sojabohnenpreis
11,13 USD USD -0,02%
News
Super Benzin
1,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
Weizenpreis
202,75 EUR -0,75 EUR -0,37%
News
Zinkpreis
3.557,00 USD 89,00 USD 2,57%
News
Zinnpreis
53.350,00 USD 955,00 USD 1,82%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,65%
News

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.215,28 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 68,05 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 68,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.711,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:14 Uhr auf 1.711,50 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 1.295,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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