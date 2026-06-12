So bewegen sich Gold & Co. heute

Rohstoffe an der Börse

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.215,28 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

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In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 68,05 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 68,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.711,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:14 Uhr auf 1.711,50 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 1.295,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net