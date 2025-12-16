DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.389 -0,1%Top 10 Crypto 11,38 -0,5%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.242 -0,7%Euro 1,1713 -0,3%Öl 59,79 +1,6%Gold 4.319 +0,4%
BASF Aktie

44,26 EUR -0,25 EUR -0,56 %
STU
Marktkap. 39,55 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Goldman Sachs Group Inc.

BASF Buy

08:56 Uhr
BASF Buy
BASF
44,26 EUR -0,25 EUR -0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen vor dem Quartalsbericht Ende Februar am Dienstagabend noch einmal deutlich an. Ihre Prognose für das bereinigte operative Ergebnis im vierten Quartal sinkt um 19 Prozent angesichts schwächerer Entwicklung als gedacht. Mit 1,19 Milliarden Euro bereinigtem Ebitda sieht sie sich 10 Prozent unter dem Konsens. Auch ihre Schätzungen für 2026 und 2027 kappte Fraser. Basierend auf ebenfalls geänderten Cashflow-Erwartungen steigt allerdings das Kursziel für die Aktien der Ludwigshafener./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:35 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,51 €		 Abst. Kursziel*:
7,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,45%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:56 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 BASF Kaufen DZ BANK
05.12.25 BASF Neutral UBS AG
05.12.25 BASF Outperform Bernstein Research
04.12.25 BASF Neutral UBS AG
mehr Analysen

