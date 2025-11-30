DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.387 -0,1%Top 10 Crypto 11,39 -0,4%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.242 -0,7%Euro 1,1709 -0,3%Öl 59,81 +1,7%Gold 4.318 +0,4%
Assicurazioni Generali Aktie

34,70 EUR +0,10 EUR +0,29 %
STU
34,92 EUR +0,29 EUR +0,84 %
GVIE
Marktkap. 52,17 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

UBS AG

Assicurazioni Generali Buy

08:46 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
34,70 EUR 0,10 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Generali von 23,70 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Der Geschäftsmix und die Maßnahmen des Managements sorgten bei den Italienern für das stärkste Ergebniswachstum unter Multilinien-Versicherern, schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend. "Sie passen wie ein Handschuh zu unseren Branchenkriterien", so der Experte. Denn er setzt auf Lebensversicherung, Privatkundengeschäft in Kontinentaleuropa und die Schwellenländer./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,63 €		 Abst. Kursziel*:
15,51%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
34,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

08:46 Assicurazioni Generali Buy UBS AG
08.12.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen
finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
dpa-afx ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst
dpa-afx Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt
dpa-afx Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
EN, Generali 15.12.2025 - 05:08
EN, Generali 11.12.2025 - 08:18
EN, Generali 11.12.2025 - 05:45
EN, Generali 25.11.2025 - 08:13
EN, Generali 24.11.2025 - 05:15
EN, Generali 18.11.2025 - 10:30
EN, Generali 13.11.2025 - 07:00
EN, Generali 12.11.2025 - 11:17
