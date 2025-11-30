Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 52,17 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Generali von 23,70 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Der Geschäftsmix und die Maßnahmen des Managements sorgten bei den Italienern für das stärkste Ergebniswachstum unter Multilinien-Versicherern, schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend. "Sie passen wie ein Handschuh zu unseren Branchenkriterien", so der Experte. Denn er setzt auf Lebensversicherung, Privatkundengeschäft in Kontinentaleuropa und die Schwellenländer./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,63 €
|Abst. Kursziel*:
15,51%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
34,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|08:46
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
