DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.385 -1,5%Bitcoin61.112 +0,4%Euro1,1527 -0,2%Öl99,60 +6,4%Gold5.107 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf
BMW-Aktie im Plus: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie im Plus: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geringe Schäden

Generali-Aktie dennoch im Minus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt

12.03.26 17:00 Uhr
Generali-Aktie aber tiefer: Generali belohnt Aktionäre nach Rekordgewinn mit höherer Dividende und Aktienrückkauf | finanzen.net

Höhere Prämien und geringere Schäden haben dem italienischen Versicherer Generali 2025 im Tagesgeschäft einen Rekordgewinn beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,61 EUR 0,59 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das operative Ergebnis stieg um knapp zehn Prozent auf gut acht Milliarden Euro, wie der Konkurrent der Münchner Allianz am Donnerstag in Mailand mitteilte. Unter dem Strich wuchs der Überschuss sogar um zwölf Prozent auf fast 4,2 Milliarden Euro. Nun soll die Dividende um knapp 15 Prozent auf 1,64 Euro je Aktie steigen. Zudem will Generali für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr stiegen die Bruttoprämien des Konzerns um 3,6 Prozent auf 98,1 Milliarden Euro. Im Schaden- und Unfallgeschäft legten sie sogar um 7,6 Prozent auf 36,2 Milliarden Euro zu. Zusätzlich profitierte die Sparte davon, dass sie mit 593 Millionen Euro nur knapp halb so viel für Schäden durch Naturkatastrophen bezahlen musste wie im Vorjahr. Dadurch sprang ihr operativer Gewinn um ein Fünftel auf knapp 3,7 Milliarden Euro nach oben.

Auch die beiden anderen Sparten warfen im Tagesgeschäft mehr Gewinn ab. Die Zuwächse fielen mit 4,3 Prozent in der Lebensversicherung und 1,5 Prozent im Fondsgeschäft jedoch deutlich geringer aus.

Die Generali-Aktie verliert in Mailand zeitweise 1,65 Prozent auf 50,55 Euro.

/stw/mne/stk

TRIEST/MAILAND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Assicurazioni Generali

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Assicurazioni Generali

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ChameleonsEye / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

DatumRatingAnalyst
11:41Assicurazioni Generali BuyJefferies & Company Inc.
11:16Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
09:51Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026Assicurazioni Generali HoldDeutsche Bank AG
17.02.2026Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:41Assicurazioni Generali BuyJefferies & Company Inc.
09:51Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Assicurazioni Generali BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.2026Assicurazioni Generali BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.03.2026Assicurazioni Generali HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026Assicurazioni Generali NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Assicurazioni Generali HoldDeutsche Bank AG
09.05.2025Assicurazioni Generali NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.04.2025Assicurazioni Generali NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:16Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Assicurazioni Generali VerkaufenDZ BANK
18.11.2025Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Assicurazioni Generali S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen