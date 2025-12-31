Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 52,77 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 34,40 auf 36,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei Generali führt dies zu einem Anstieg./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
36,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
34,01 €
|Abst. Kursziel*:
6,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,81%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
