Trump-Rede in Davos: DAX reduziert Verluste -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Assicurazioni Generali Aktie

33,67 EUR -0,37 EUR -1,09 %
STU
33,51 EUR -0,50 EUR -1,47 %
GVIE
Marktkap. 52,77 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Goldman Sachs Group Inc.

Assicurazioni Generali Neutral

08:11 Uhr
Assicurazioni Generali Neutral
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,67 EUR -0,37 EUR -1,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 34,40 auf 36,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei Generali führt dies zu einem Anstieg./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
36,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,01 €		 Abst. Kursziel*:
6,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,81%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

