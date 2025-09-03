DAX 23.747 +0,7%ESt50 5.336 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 -0,1%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 95.297 -0,5%Euro 1,1644 -0,2%Öl 66,91 -0,7%Gold 3.542 -0,5%
Assicurazioni Generali Aktie

33,19 EUR +0,53 EUR +1,62 %
XETRA
32,71 EUR -0,24 EUR -0,73 %
GVIE
Marktkap. 49,99 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Assicurazioni Generali Underweight

Assicurazioni Generali S.p.A.
33,19 EUR 0,53 EUR 1,62%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
32,71 €		 Abst. Kursziel*:
-23,57%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
33,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,68%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

13:16 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
15.08.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

