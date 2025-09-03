Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 49,99 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
32,71 €
|Abst. Kursziel*:
-23,57%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
33,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,68%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|13:16
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.03.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|21.01.25
|Assicurazioni Generali Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.