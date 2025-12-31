DAX 25.034 +0,6%ESt50 5.921 -0,2%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.738 -1,8%Euro 1,1686 +0,0%Öl 60,52 +0,0%Gold 4.453 -0,9%
Assicurazioni Generali Aktie

35,53 EUR -0,41 EUR -1,14 %
STU
35,50 EUR -0,87 EUR -2,39 %
GVIE
Marktkap. 54,86 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Deutsche Bank AG

Assicurazioni Generali Hold

13:01 Uhr
Assicurazioni Generali Hold
Assicurazioni Generali S.p.A.
Assicurazioni Generali S.p.A.
35,53 EUR -0,41 EUR -1,14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Generali im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 37,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Hold

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,65 €		 Abst. Kursziel*:
5,19%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
35,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,54%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

