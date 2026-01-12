DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +0,8%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.227 +0,1%Euro1,1687 +0,4%Öl63,19 +0,3%Gold4.583 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Allianz 840400 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Lufthansa 823212 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX startet am Montag kaum bewegt "Woche der Wahrheit" voraus? DAX startet am Montag kaum bewegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Heute im Fokus

DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN, Rüstungsaktien im Fokus

aktualisiert 12.01.26 09:04 Uhr

Nestlé-Aktie: Rückruf bestimmter Babynahrung in der Kritik. Trump: US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela - Repsol signalisiert Bereitschaft. Intel-Aktie: Trump verkündet Milliarden-Gewinn für US-Regierung. Machtkampf in Washington: Fed-Chef Powell wehrt sich gegen Trumps "Einschüchterung". Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex beginnt die Woche wenig verändert.

Der DAX steigt 0,05 Prozent tiefer bei 25.248,37 Punkten in den ersten Handelstag der Woche ein.
Der TecDAX folgt der Tendenz des Leitindex.

Nach dem starken Jahresauftakt dürfte der DAX am Montag eine Verschnaufpause einlegen. Die jüngsten Spannungen im Iran sowie der offene Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell dämpfen die Risikofreude etwas.

Portfoliomanager Thomas Altmann (QC Partners) sprach laut dpa-AFX von einem "fulminanten Jahresstart", warnte jedoch, dass der DAX nun technisch überkauft sei. Mit Blick auf die beginnende Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehe nun die "Woche der Wahrheit" bevor - erst steigende Unternehmensgewinne könnten die hohen Kurse rechtfertigen.

Trotz geopolitischer Risiken hat der DAX seine typische Januar-Stärke bestätigt. Haupttreiber bleibt die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung 2026, gestützt durch ein großes Infrastrukturprogramm.

Auch US-Daten sorgen für Rückenwind: Der schwächere Arbeitsmarktbericht aus den USA nährt die Erwartung, dass die Fed ihren Zinssenkungskurs 2026 stärker fortsetzen könnte, so VP-Bank-Chefökonom Thomas Gitzel.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Trump: US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela - Aktien von Repsol & Exxon im Blick
US-ÖlkonzerneRüstungsaktienIntelTrump vs. PowellGoldpreisMerck & Co.BioNTech

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

09.01.26US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
08.01.26Dow schließt fester -- DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
07.01.26DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
06.01.26DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street beendet Handel im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS im Fokus
05.01.26DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten