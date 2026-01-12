DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN, Rüstungsaktien im Fokus
Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex beginnt die Woche wenig verändert.
Der DAX steigt 0,05 Prozent tiefer bei 25.248,37 Punkten in den ersten Handelstag der Woche ein.
Der TecDAX folgt der Tendenz des Leitindex.
Nach dem starken Jahresauftakt dürfte der DAX am Montag eine Verschnaufpause einlegen. Die jüngsten Spannungen im Iran sowie der offene Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell dämpfen die Risikofreude etwas.
Portfoliomanager Thomas Altmann (QC Partners) sprach laut dpa-AFX von einem "fulminanten Jahresstart", warnte jedoch, dass der DAX nun technisch überkauft sei. Mit Blick auf die beginnende Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehe nun die "Woche der Wahrheit" bevor - erst steigende Unternehmensgewinne könnten die hohen Kurse rechtfertigen.
Trotz geopolitischer Risiken hat der DAX seine typische Januar-Stärke bestätigt. Haupttreiber bleibt die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung 2026, gestützt durch ein großes Infrastrukturprogramm.
Auch US-Daten sorgen für Rückenwind: Der schwächere Arbeitsmarktbericht aus den USA nährt die Erwartung, dass die Fed ihren Zinssenkungskurs 2026 stärker fortsetzen könnte, so VP-Bank-Chefökonom Thomas Gitzel.
Europas Börsen gehen stabil in die neue Woche.
Der EURO STOXX 50 bewegt sich zur Eröffnung kaum vom Fleck.
Zum Wochenbeginn dürfte sich an den Aktienmärkten zunächst wenig bewegen. Das Umfeld liefert kaum Impulse: Ölpreise zeigen sich trotz der angespannten Lage im Iran weitgehend stabil.
Zum Abschluss einer starken ersten Handelswoche des Jahres ging es für die US-Börsen am Freitag weiter bergauf.
Der Dow Jones bewegte sich nach einem höheren Start in Richtung Rekordhoch und legte letztlich um 0,48 Prozent auf 49.504,07 Punkte zu.
Der NASDAQ Composite zeigte sich im Verlauf ebenfalls freundlich und verbesserte sich schlussendlich um 0,81 Prozent auf 23.671,35 Zähler.
Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed hat am Freitag die Kurse an den amerikanischen Börsen nach oben getrieben. Auslöser waren durchwachsene Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zum Jahresende zeigte sich dort ein uneinheitliches Bild: Zwar fiel der Beschäftigungszuwachs geringer aus als prognostiziert, gleichzeitig sank jedoch die Arbeitslosenquote leicht. Dennoch liefern die Zahlen Argumente für jene, die von der Fed ein schnelleres Vorgehen bei Zinssenkungen verlangen.
James Knightley, Chefvolkswirt der ING, sieht zunehmende Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit. Viele Bereiche der US-Wirtschaft bauten Stellen ab, und die Beschäftigungsentwicklung in den meisten Sektoren sei äußerst alarmierend. Aus seiner Sicht sende der Arbeitsmarkt ein klares Signal an die Notenbank, die Konjunktur stärker zu stützen.
Die wichtigsten asiatischen Börsen notieren am Montag im Plus.
In Tokio gewann der Nikkei 225 am Freitag letztlich 1,61 Prozent auf 51.939,89 Punkte. Am Montag bleibt er jedoch wegen eines Feiertages geschlossen.
Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite letztendlich um 1,09 Prozent auf 4.165,29 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong weist derweil ein Plus von 1,29 Prozent auf 26-571,21 Einheiten aus (MEZ: 09:00).
Die Aktienmärkte in Ostasien sind am Montag freundlich in die neue Woche gestartet. In vielen Regionen legten die Indizes im Zuge der guten Vorgaben von der Wall Street vom Freitag zu, auch wenn die Handelsumsätze wegen eines Feiertags in Tokio gering blieben. Besonders stark zeigte sich Südkoreas Leitindex Kospi auf dem Weg zu einem Allzeithoch.
Technologie- und Chipaktien gehören weiterhin zu den Favoriten, gestützt durch die anhaltende Nachfrage im Bereich künstlicher Intelligenz und Halbleitersektor.
Geopolitische Spannungen - etwa Proteste im Iran, das US-Eingreifen in Venezuela, diplomatische Streitigkeiten zwischen China und Japan oder Diskussionen um Grönland - haben die Stimmung an den Börsen bisher kaum gedämpft. Anleger bleiben optimistisch gestimmt und fokussieren sich stärker auf wirtschaftliche Entwicklungen und Fundamentaldaten.
