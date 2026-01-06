Seit Juli 2023

KION bindet Finanzvorstand Christian Harm bis Juli 2029.

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers entsprechend verlängert. Er ist seit Juli 2023 Finanzvorstand.

