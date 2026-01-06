KION-Aktie in Rot: Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029 verlängert
KION bindet Finanzvorstand Christian Harm bis Juli 2029.
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers entsprechend verlängert. Er ist seit Juli 2023 Finanzvorstand.
Via XETRA notiert die KION-Aktie zeitweise 3,03 Prozent tiefer bei 65,65 Euro.
Bildquellen: KION GROUP