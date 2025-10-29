KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,52 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Hold" belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal, unter anderem mit soliden Auftragseingängen. Die konkretisierten Jahresziele implizierten jedoch etwas Abwärtspotenzial für den Analystenkonsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,35 €
|Abst. Kursziel*:
12,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,27%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|14:41
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:56
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:56
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:56
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09:31
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)