Nahostkonflikt: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Kommt Werbung in ChatGPT? OpenAI-Gespräche verpassen Trade Desk-Aktie einen Höhenflug Kommt Werbung in ChatGPT? OpenAI-Gespräche verpassen Trade Desk-Aktie einen Höhenflug
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
KION GROUP Aktie

Marktkap. 6,83 Mrd. EUR

KGV 38,88
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Niveau biete nach der Kurskorrektur eine gute Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag im Resümee zum Geschäftsbericht./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,30 €		 Abst. Kursziel*:
30,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,24%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

10:36 KION GROUP Buy Warburg Research
04.03.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 KION GROUP Buy UBS AG
27.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx WDH/Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich im freien Fall
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt mittags deutlich
EQS Group EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
