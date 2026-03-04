DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
Symrise Aktie

Symrise Aktien-Sparplan
72,56 EUR +1,42 EUR +2,00 %
STU
Marktkap. 10,23 Mrd. EUR

KGV 38,70
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Barclays Capital

Symrise Equal Weight

13:51 Uhr
Symrise Equal Weight
Symrise AG
72,56 EUR 1,42 EUR 2,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach dem schwachen Jahresstart brauche es irgendwann mehr Tempo, um die Jahresziele zu erfüllen, schrieb Alex Sloane am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht und Ausblick. Die Berechenbarkeit bleibe aber gering./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
72,42 €		 Abst. Kursziel*:
15,99%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
72,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,77%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

14:01 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13:51 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13:36 Symrise Buy UBS AG
04.03.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Symrise Buy UBS AG
mehr Analysen

