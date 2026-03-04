Symrise Aktie
Marktkap. 10,23 Mrd. EURKGV 38,70
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach dem schwachen Jahresstart brauche es irgendwann mehr Tempo, um die Jahresziele zu erfüllen, schrieb Alex Sloane am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht und Ausblick. Die Berechenbarkeit bleibe aber gering./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
72,42 €
|Abst. Kursziel*:
15,99%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
72,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,77%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
