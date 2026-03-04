Barclays Capital

Symrise Equal Weight

13:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach dem schwachen Jahresstart brauche es irgendwann mehr Tempo, um die Jahresziele zu erfüllen, schrieb Alex Sloane am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht und Ausblick. Die Berechenbarkeit bleibe aber gering./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 04:00 / GMT

