DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Puntke-Marke -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX letztlich unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX letztlich unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
adesso: Ist der IT-Dienstleister ein Digitalisierungs-Gewinner? adesso: Ist der IT-Dienstleister ein Digitalisierungs-Gewinner?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
65,52 EUR -1,58 EUR -2,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,45 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Deutsche Bank AG

Continental Buy

13:56 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
65,52 EUR -1,58 EUR -2,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,56 €		 Abst. Kursziel*:
6,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,84%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

13:56 Continental Buy Deutsche Bank AG
13:51 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Experten-Einschätzung Continental-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein Continental-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
finanzen.net Continental-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
finanzen.net Continental-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
finanzen.net Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Continental
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start zurück
finanzen.net Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Continental
EQS Group EQS-News: Continental Targets Higher Earnings and Completion of Realignment in 2026
Benzinga Australia: A Continental Powerhouse with Resource Wealth And Strategic Potential
EQS Group EQS-AFR: Continental AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
Zacks Continental (CTTAY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen