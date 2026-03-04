TRATON Aktie
Marktkap. 16,42 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Traton von 29 auf 38 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Neben der Nachfragebelebung in Europa zeichnet sich eine Wende in Nordamerika ab", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts des Lkw-Bauers. Der Ausblick habe auf den ersten Blick enttäuscht, er traut Traton aber mehr als die jeweiligen Mittelwerte der im unsicheren Umfeld recht breit gefassten Zielkorridore zu./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Kaufen
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
32,44 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
31,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|14:46
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TRATON Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
