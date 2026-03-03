DAX 24.255 +0,2%ESt50 5.883 +0,2%MSCI World 4.493 +0,1%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.771 +0,5%Euro 1,1607 -0,2%Öl 83,36 +0,9%Gold 5.164 +0,5%
Delivery Hero Aktie

18,73 EUR +0,77 EUR +4,29 %
STU
Marktkap. 5,18 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
18,73 EUR 0,77 EUR 4,29%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 39,40 auf 36,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit rücke näher, schrieb Andrew Ross am Mittwochnachmittag. Angesichts der Hauptversammlung im Juni wären die Monate April oder Mai nur logisch für Schritte unzufriedener Aktionäre. Zudem laufe immer noch der strategische Review des Unternehmens selbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas tue, was den Aktienkurs ihrem inneren Wert näherbringe, sei immens hoch, fasste Ross zusammen. Im Nahen Osten sei kurzfristig ein konfliktbedingter Bestellanstieg wahrscheinlich./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 13:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,58 €		 Abst. Kursziel*:
98,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
97,06%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
02.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
02.03.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Erneute Verluste Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker
finanzen.net Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero reagiert am Mittwochmittag positiv
finanzen.net Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero reagiert am Mittwochvormittag positiv
finanzen.net Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero büßt am Dienstagnachmittag ein
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
dpa-afx Nahost-Beben erfasst Delivery Hero: Sorgen um Talabat-Geschäft drücken Aktie tiefer
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Delivery Hero reports strong Q4, while business transforms into Everyday App
EQS Group EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Sale of 9,394 shares at a price of EUR 22.45981 per share within the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs') for the settlement of taxes and ...
EQS Group EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Acquisition of 18,743 shares from authorized capital through the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs'). Transaction as part of an employee ...
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
