Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Konsequenzen

NVIDIA stoppt offenbar Chip-Produktion für den chinesischen Markt - So reagiert die Aktie

05.03.26 09:17 Uhr
China-Geschäft wackelt: NVIDIA zieht bei KI-Chips die Reißleine - NASDAQ-Aktie reagiert kaum | finanzen.net

Der US-Grafikkarten- und KI-Spezialist NVIDIA zieht einem Pressebericht zufolge Konsequenzen aus den anhaltenden Handelsspannungen und verschärften Exportkontrollen.

• Bericht: Produktion von H200-Chips für China gestoppt
• TSMC-Kapazitäten auf nächste KI-Generation umgeleitet
• Exportregeln und Marktzugang erschweren China-Geschäft

Die anhaltenden Handelsspannungen und immer strengeren Exportkontrollen haben nun offenbar handfeste Konsequenzen für NVIDIA: Der US-Konzern stellt einem Bericht der Financial Times zufolge die Produktion von Chips ein, die gezielt für den chinesischen Markt konzipiert wurden. Damit reagiert der KI-Spezialist auf ein Umfeld, in dem das Geschäft mit Peking aufgrund regulatorischer Hürden kaum noch planbar ist.

Aus für den H200 in China

Konkret geht es vor allem um den H200-Chip. Dieser galt bisher als das leistungsfähigste Modell, das NVIDIA unter Einhaltung der US-Sanktionen noch legal in China verkaufen durfte. Doch langwierige Genehmigungsverfahren und politische Unsicherheiten haben dies offenbar zunehmend unrentabel gemacht. Die Entscheidung, die Fertigung bei TSMC für diese speziellen Varianten zu stoppen, verdeutlicht, dass NVIDIA die Prioritäten in seiner globalen Strategie verschiebt.

Fokus auf die nächste Generation der KI-Hardware

Anstatt weiterhin Kapazitäten für Produkte zu binden, deren Absatz durch regulatorische Hürden in den USA und China zunehmend blockiert wird, schichtet NVIDIA seine Ressourcen nun massiv um. Die frei werdenden Fertigungskapazitäten bei TSMC sollen der FT zufolge fortan für die Entwicklung und Produktion der nächsten Hardware-Generation genutzt werden. Im Zentrum steht dabei die neue "Vera Rubin"-Architektur.

Mit dieser Entscheidung reagiert NVIDIA dem Vernehmen nach auf den immensen Hunger nach Rechenleistung, der weltweit durch Unternehmen wie OpenAI und Google getrieben wird, und priorisiert Märkte, in denen kein unmittelbares Embargo droht gegenüber dem rechtlich riskanten und politisch aufgeladenen China-Geschäft.

Wachsende Hürden durch Exportbeschränkungen und Pekings Eigenregie

NVIDIA gerät beim Thema China zunehmend zwischen die Fronten. Während die US-Regierung die Exportregeln immer weiter verschärft, drängt Peking die heimische Wirtschaft massiv dazu, auf eigene Chip-Lösungen umzusteigen. Angesichts dieser doppelten Belastung - sinkende Verkaufszahlen in China bei gleichzeitig wachsendem bürokratischem Aufwand - scheint NVIDIA das Hoffen auf eine baldige Normalisierung des China-Geschäfts aufgegeben zu haben.

Wirtschaftliche Konsequenzen für den KI-Riesen

Der Rückzug von den China-spezifischen Modellen hat für NVIDIA der FT zufolge auch finanzielle Folgen: Berichten zufolge wurden bereits Milliardenabschreibungen auf Lagerbestände älterer, exportkonformer Chips vorgenommen. Dennoch scheint das Management überzeugt, dass die Konzentration auf die Vera-Rubin-Plattform langfristig die stabilere Wachstumsstrategie darstellt. Durch die Umverteilung der knappen Fertigungskapazitäten will NVIDIA den technologischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz sichern und die Abhängigkeit von geopolitisch instabilen Absatzmärkten reduzieren.

Die NVIDIA-Aktie reagiert bislang unaufgeregt auf die Neuigkeiten und legte nachbörslich an der NASDAQ 0,33 Prozent auf 183,64 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.net

