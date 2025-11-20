DAX 22.977 -1,3%ESt50 5.482 -1,6%MSCI World 4.209 -0,2%Top 10 Crypto 11,18 -7,8%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 71.742 -4,5%Euro 1,1520 -0,1%Öl 62,00 -1,9%Gold 4.034 -1,1%
Delivery Hero Aktie

16,03 EUR -0,01 EUR -0,06 %
Marktkap. 4,98 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
Delivery Hero
16,03 EUR -0,01 EUR -0,06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 30 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 stehe weniger Profitabilität auf dem Menüplan des Essenslieferanten, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des jüngsten Quartalsberichts./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,10 €		 Abst. Kursziel*:
24,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,77%
Analyst Name:
Silvia Cuneo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

10:56 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
20.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
