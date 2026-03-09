Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,57 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Marke Baemin habe sich 2026 bisher stabilisiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montagabend nach einer Datenauswertung. Baemin gehört zur Delivery-Hero-Tochter Woowa./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,39 €
|Abst. Kursziel*:
74,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,37%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:06
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
