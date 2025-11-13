Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,5 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenlieferdienst habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,92 €
|Abst. Kursziel*:
77,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,52%
|
Analyst Name:
Silvia Cuneo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|13:31
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13:31
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG