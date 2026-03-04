DAX 24.156 -0,2%ESt50 5.853 -0,3%MSCI World 4.489 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.428 +0,0%Euro 1,1615 -0,2%Öl 83,25 +0,8%Gold 5.101 -0,8%
Nike Aktie

50,62 EUR +0,21 EUR +0,42 %
STU
58,70 USD -0,69 USD -1,16 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 75,82 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Bernstein Research

Nike Outperform

14:11 Uhr
Nike Outperform
Nike Inc.
50,62 EUR 0,21 EUR 0,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 58,64		 Abst. Kursziel*:
44,95%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 58,70		 Abst. Kursziel aktuell:
44,80%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 80,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

13:56 Nike Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 Nike Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Nike Outperform Bernstein Research
06.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

