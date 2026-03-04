Nike Aktie
Marktkap. 75,82 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 58,64
|Abst. Kursziel*:
44,95%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 58,70
|Abst. Kursziel aktuell:
44,80%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|13:56
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
