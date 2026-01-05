Nike Aktie
Marktkap. 79,83 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 63,50
|Abst. Kursziel*:
33,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 63,86
|Abst. Kursziel aktuell:
33,10%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|12:21
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital