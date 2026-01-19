RBC Capital Markets

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv./edh/gl

