DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
Nike Aktie

54,70 EUR +0,39 EUR +0,72 %
STU
64,01 USD -0,38 USD -0,59 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 81,33 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

RBC Capital Markets

Nike Outperform

11:16 Uhr
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

