Nike Aktie

58,16 EUR +0,64 EUR +1,11 %
FSE
67,58 USD +0,09 USD +0,13 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 85,01 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

UBS AG

Nike Neutral

08:46 Uhr
Nike Neutral
Nike Inc.
58,16 EUR 0,64 EUR 1,11%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole versucht abzuschätzen, wie der Turnaround der Amerikaner verläuft. Er stellte am Montag zehn Fragen vor, die Nike auf der kommenden Telefonkonferenz zum Quartalsbericht beantworten sollte. Diese zielen beispielsweise auf die strategische Bedeutung des zusätzlichen Technischen Direktors (CTO) im Management und die Erfahrungen von Elliott Hill nach seinem ersten Jahr an der Konzernspitze./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 71,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 67,47		 Abst. Kursziel*:
5,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 67,58		 Abst. Kursziel aktuell:
5,06%
Analyst Name:
Jay Sole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 84,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

08:46 Nike Neutral UBS AG
12.12.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Nike Equal Weight Barclays Capital
10.12.25 Nike Neutral UBS AG
09.12.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

