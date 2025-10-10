Nike Aktie
Marktkap. 83,23 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer schwaches Wachstum für Geschäfte mit Sportwaren in China, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch zeichne sich keine klare Erholung ab, auch weil die vollständigen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA erst noch erkennbar werden müssten./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 90,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 65,22
|Abst. Kursziel*:
37,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 65,82
|Abst. Kursziel aktuell:
36,74%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 86,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
