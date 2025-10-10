DAX 24.290 +0,2%ESt50 5.549 +0,3%MSCI World 4.283 +1,1%Top 10 Crypto 15,92 +3,9%Nas 22.655 +2,0%Bitcoin 99.502 +0,2%Euro 1,1571 -0,4%Öl 63,53 +2,3%Gold 4.095 +1,9%
Nike Aktie

Nike Aktien-Sparplan
57,23 EUR +1,36 EUR +2,43 %
STU
65,82 USD +0,60 USD +0,92 %
BTT
Marktkap. 83,23 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer schwaches Wachstum für Geschäfte mit Sportwaren in China, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch zeichne sich keine klare Erholung ab, auch weil die vollständigen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA erst noch erkennbar werden müssten./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

