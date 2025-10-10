Bernstein Research

Nike Outperform

14:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer schwaches Wachstum für Geschäfte mit Sportwaren in China, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch zeichne sich keine klare Erholung ab, auch weil die vollständigen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA erst noch erkennbar werden müssten./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC

