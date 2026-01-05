DAX 24.902 +0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.130 -0,1%Euro 1,1706 -0,2%Öl 62,09 +0,5%Gold 4.463 +0,4%
Nike Aktie

54,91 EUR -0,10 EUR -0,18 %
STU
64,31 USD +1,05 USD +1,66 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 79,83 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 85 auf 78 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine grundlegende Einschätzung in puncto künftigem profitablem Wachstum des Sportartikelkonzerns habe sich nicht geändert, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings scheine der Zeitrahmen dafür länger zu sein als ursprünglich erwartet. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 78,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 64,53		 Abst. Kursziel*:
20,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 64,31		 Abst. Kursziel aktuell:
21,29%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 80,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

