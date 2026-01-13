Nike Aktie
Marktkap. 84,41 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz mit einem Kursziel von 64 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. In den 15 Monaten seit dem Amtsantritt von Elliott Hill als Konzernchef sei beim Sportartikelhersteller in Nordamerika ein Wandel im Gange, schrieb Adrienne Yih am Mittwochabend. Dies werde aber durch eine tiefgreifendere Neuausrichtung in China teilweise kompensiert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
Zusammenfassung: Nike Equal Weight
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 64,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 65,57
|Abst. Kursziel*:
-2,39%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 65,61
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,45%
|
Analyst Name:
Adrienne Yih
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
