Nike Aktie

56,36 EUR +0,09 EUR +0,16 %
STU
65,61 USD -0,67 USD -1,00 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 84,41 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Nike Inc.
56,36 EUR 0,09 EUR 0,16%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz mit einem Kursziel von 64 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. In den 15 Monaten seit dem Amtsantritt von Elliott Hill als Konzernchef sei beim Sportartikelhersteller in Nordamerika ein Wandel im Gange, schrieb Adrienne Yih am Mittwochabend. Dies werde aber durch eine tiefgreifendere Neuausrichtung in China teilweise kompensiert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 64,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 65,57		 Abst. Kursziel*:
-2,39%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 65,61		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,45%
Analyst Name:
Adrienne Yih 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 80,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

09:06 Nike Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Nike Outperform Bernstein Research
06.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
05.01.26 Nike Neutral UBS AG
19.12.25 Nike Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Nike Inc.

finanzen.net Nike Aktie News: Nike am Dienstagabend stärker
finanzen.net Nike Aktie News: Nike zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Börse New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach
MotleyFool Nike Stock: Reasonably Priced or Still Too Expensive?​
Benzinga Nike Shares Edge Higher Tuesday: What&#39;s Behind The Strength?
MotleyFool Where Will Nike Be in 5 Years?
Benzinga How Do Investors Really Feel About Nike Inc?
Benzinga Nike &#39;Brand Heat&#39; Not Enough, Analyst Says: &#39;Timeline Is Uncertain At Best&#39;
MarketWatch Nike needs more than Tim Cook to rescue its stock, amid ‘longer than expected’ turnaround
MotleyFool Amazon vs. Nike: Which 1 Will Dominate the Next Decade?
Cointelegraph Nike offloads RTFKT months after investor lawsuit: Report
