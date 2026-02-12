Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht Gewinne

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones verzeichnet am Freitag Kursanstiege.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,29 Prozent höher bei 49.593,00 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,634 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,45 Prozent auf 50.170,27 Punkte an der Kurstafel, nach 49.451,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49.084,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.743,98 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,909 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49.191,99 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.457,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.711,43 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,50 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47.853,04 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 3,35 Prozent auf 63,15 USD), Caterpillar (+ 2,88 Prozent auf 780,15 USD), Cisco (+ 2,73 Prozent auf 77,05 USD), Salesforce (+ 2,62 Prozent auf 190,28 USD) und Walt Disney (+ 2,34 Prozent auf 104,78 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Visa (-2,29 Prozent auf 316,75 USD), 3M (-1,71 Prozent auf 171,62 USD), NVIDIA (-1,34 Prozent auf 184,44 USD), Travelers (-1,10 Prozent auf 294,17 USD) und Apple (-1,00 Prozent auf 259,11 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 21.920.436 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,19 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net