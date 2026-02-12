DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.683 +0,4%Bitcoin58.173 +4,3%Euro1,1871 ±0,0%Öl67,74 +0,3%Gold5.039 +2,4%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Dow Jones im Fokus

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht Gewinne

13.02.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht Gewinne | finanzen.net

Der Dow Jones verzeichnet am Freitag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
145,84 EUR -1,32 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
218,15 EUR -2,15 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
658,00 EUR 15,00 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
64,93 EUR 2,02 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
53,30 EUR 1,51 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,10 EUR -2,40 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
160,50 EUR 4,80 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
248,90 EUR -3,00 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
41,49 EUR -0,46 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
269,05 EUR -5,20 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
88,32 EUR 2,22 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.636,0 PKT 184,0 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,29 Prozent höher bei 49.593,00 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,634 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,45 Prozent auf 50.170,27 Punkte an der Kurstafel, nach 49.451,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49.084,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.743,98 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,909 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49.191,99 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.457,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.711,43 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,50 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47.853,04 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 3,35 Prozent auf 63,15 USD), Caterpillar (+ 2,88 Prozent auf 780,15 USD), Cisco (+ 2,73 Prozent auf 77,05 USD), Salesforce (+ 2,62 Prozent auf 190,28 USD) und Walt Disney (+ 2,34 Prozent auf 104,78 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Visa (-2,29 Prozent auf 316,75 USD), 3M (-1,71 Prozent auf 171,62 USD), NVIDIA (-1,34 Prozent auf 184,44 USD), Travelers (-1,10 Prozent auf 294,17 USD) und Apple (-1,00 Prozent auf 259,11 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 21.920.436 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,19 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
mehr Analysen