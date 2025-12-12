Zalando Aktie
Marktkap. 5,99 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Der Onlinehandel dürfte seine Marktstellung im vierten Quartal weiter ausbauen, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Das dürfte Zalando und Next in die Karten spielen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 21:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,01 €
|Abst. Kursziel*:
56,45%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,45%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|08:06
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.