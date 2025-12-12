DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
Marktkap. 5,99 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Der Onlinehandel dürfte seine Marktstellung im vierten Quartal weiter ausbauen, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Das dürfte Zalando und Next in die Karten spielen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 21:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,01 €		 Abst. Kursziel*:
56,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,45%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

