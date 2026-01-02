DAX 24.781 -0,1%ESt50 5.995 -0,2%MSCI World 4.505 -0,7%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.117 -2,0%Bitcoin 62.905 -5,8%Euro 1,1815 +0,2%Öl 67,17 +1,3%Gold 4.912 +5,4%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando nach Sorgen über aufkommende Konkurrenz durch Social-Media-Netzwerke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Der könne den Kursrutsch der Aktie des Online-Modehändlers wegen Wettbewerbssorgen durch eine Expansion von Tiktok Shop nicht nachvollziehen, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Die Transformation des E-Commerce durch Social Commerce ist eine Realität, der Zalando nicht hilflos ausgeliefert ist", betonte er. Zudem sei Zalando ein "aktiver Gestalter, der mit seiner Ökosystem-Strategie E-Commerce-Komfort und Social-Media-Unterhaltung vereint"./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Kaufen

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
21,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
21,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

18:06 Zalando Kaufen DZ BANK
26.01.26 Zalando Buy UBS AG
26.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

dpa-afx Wachsende Konkurrenz Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando mit herben Abschlägen am Dienstagnachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX leichter
finanzen.net DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag in Grün
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Mittag nach
finanzen.net Zalando Aktie News: Anleger setzen Zalando am Dienstagmittag unter Druck
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 1837 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021.
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
