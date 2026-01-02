Zalando Aktie
Marktkap. 6,31 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando nach Sorgen über aufkommende Konkurrenz durch Social-Media-Netzwerke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Der könne den Kursrutsch der Aktie des Online-Modehändlers wegen Wettbewerbssorgen durch eine Expansion von Tiktok Shop nicht nachvollziehen, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Die Transformation des E-Commerce durch Social Commerce ist eine Realität, der Zalando nicht hilflos ausgeliefert ist", betonte er. Zudem sei Zalando ein "aktiver Gestalter, der mit seiner Ökosystem-Strategie E-Commerce-Komfort und Social-Media-Unterhaltung vereint"./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Kaufen
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
21,55 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
21,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|18:06
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:06
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:06
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.