Zalando Aktie
Marktkap. 6,67 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe Potenzial, einen Teil seines Wertverlusts aus dem Jahr 2025 wieder aufzuholen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet unter anderem mit einem beschleunigten Umsatzwachstum und einer höheren Kosteneffizienz./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,96 €
|Abst. Kursziel*:
38,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,80%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
