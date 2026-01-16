RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe Potenzial, einen Teil seines Wertverlusts aus dem Jahr 2025 wieder aufzuholen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet unter anderem mit einem beschleunigten Umsatzwachstum und einer höheren Kosteneffizienz./edh/gl

