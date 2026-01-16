DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,48 -0,5%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
Zalando Aktie

25,21 EUR -0,31 EUR -1,21 %
STU
Marktkap. 6,67 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Aktie in diesem Artikel
Zalando
25,21 EUR -0,31 EUR -1,21%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe Potenzial, einen Teil seines Wertverlusts aus dem Jahr 2025 wieder aufzuholen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet unter anderem mit einem beschleunigten Umsatzwachstum und einer höheren Kosteneffizienz./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,96 €		 Abst. Kursziel*:
38,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,80%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

