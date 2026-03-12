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DZ BANK verleiht Zalando-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

13.03.26 16:19 Uhr
Zalando-Aktie: Das Rating von DZ BANK sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

DZ BANK hat eine umfassende Prüfung der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,63 EUR 1,33 EUR 5,96%
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Jahreszahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Online-Händler habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz sorge für eine stetige Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Effizienz. Zalando sei solide in die Frühjahrssaison gestartet, und der Ausblick auf das laufende Jahr sei optimistisch. Die Finanzmittel würden aktionärsfreundlich verwendet.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Zalando legte um 16:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,4 Prozent auf 23,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 2.630.340 Stück. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 6,6 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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26.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
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