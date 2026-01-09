Zalando Aktie
Marktkap. 6,47 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des Onlinehändlers. Ihre operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2025 hob sie am Sonntag um 5 Prozent./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Neutral
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,86 €
|Abst. Kursziel*:
28,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
24,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,82%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|08:16
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|08:16
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.