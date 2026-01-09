DAX 25.262 +0,5%ESt50 5.997 +1,6%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 -1,2%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 78.386 +0,3%Euro 1,1678 +0,4%Öl 63,30 +0,4%Gold 4.585 +1,7%
Zalando Aktie

24,84 EUR -0,11 EUR -0,44 %
STU
Marktkap. 6,47 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

08:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Zalando
24,84 EUR -0,11 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des Onlinehändlers. Ihre operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2025 hob sie am Sonntag um 5 Prozent./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,86 €		 Abst. Kursziel*:
28,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,82%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:16 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
15.12.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

