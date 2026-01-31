Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz
Die Warnung eines Analysten vor aufkommender Konkurrenz durch globale Social-Media-Netzwerke hat am Dienstag die Anleger von Zalando verängstigt.
Die Titel des Online-Modehändlers sackten als DAX-Schlusslicht via XETRA zeitweise um 10,72 Prozent auf 21,81 Euro ab. Der Kurs fiel auf das niedrigste Niveau seit Ende November.
Luke Holbrook von Morgan Stanley verwies in einer Studie vor allem auf E-Commerce-Angebote der Videoplattform TikTok. Deren Expansion in den USA verlaufe derzeit erfolgreicher als der Markteintritt in Großbritannien im Jahr 2021, schrieb der Experte in einer aktuellen Studie. Er merkt an, dass die Expansion nach Europa nach dieser Erfahrung schneller voranschreiten dürfte - und nannte dabei Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Irland als Zielländer.
