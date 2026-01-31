DAX24.854 +0,2%Est506.025 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.213 -0,8%Euro1,1792 ±0,0%Öl66,35 +0,1%Gold4.913 +5,4%
Wachsende Konkurrenz

Zalando-Aktie fällt zweistellig - Experte sieht Risiken durch Social-Media-Konkurrenz

03.02.26 12:27 Uhr
Zalando-Aktie sackt ab: Experte warnt vor Social-Media-Konkurrenz | finanzen.net

Die Warnung eines Analysten vor aufkommender Konkurrenz durch globale Social-Media-Netzwerke hat am Dienstag die Anleger von Zalando verängstigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,18 EUR -2,35 EUR -9,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Titel des Online-Modehändlers sackten als DAX-Schlusslicht via XETRA zeitweise um 10,72 Prozent auf 21,81 Euro ab. Der Kurs fiel auf das niedrigste Niveau seit Ende November.

Luke Holbrook von Morgan Stanley verwies in einer Studie vor allem auf E-Commerce-Angebote der Videoplattform TikTok. Deren Expansion in den USA verlaufe derzeit erfolgreicher als der Markteintritt in Großbritannien im Jahr 2021, schrieb der Experte in einer aktuellen Studie. Er merkt an, dass die Expansion nach Europa nach dieser Erfahrung schneller voranschreiten dürfte - und nannte dabei Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Irland als Zielländer.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Zalando BuyUBS AG
26.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Zalando BuyUBS AG
26.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026Zalando OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen