Zalando Aktie

25,30 EUR -0,08 EUR -0,32 %
STU
Marktkap. 6,67 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Zalando
25,30 EUR -0,08 EUR -0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Frederick Wild sieht das bereinigte operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 mit 250 Millionen Euro im Einklang mit den Markterwartungen, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. 2026 dürfte ein weiteres Jahr starken Wachstums für den Onlinehändler werden. Die Bewertung werde der Dynamik nicht gerecht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,44 €		 Abst. Kursziel*:
21,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,53%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

19.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Zalando Overweight Barclays Capital
13.01.26 Zalando Overweight Barclays Capital
12.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
12.01.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Zalando-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 1837 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021.
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
