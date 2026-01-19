Zalando Aktie
Marktkap. 6,67 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Frederick Wild sieht das bereinigte operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 mit 250 Millionen Euro im Einklang mit den Markterwartungen, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. 2026 dürfte ein weiteres Jahr starken Wachstums für den Onlinehändler werden. Die Bewertung werde der Dynamik nicht gerecht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,44 €
|Abst. Kursziel*:
21,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,53%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
