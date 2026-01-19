DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

63,72 EUR -1,12 EUR -1,73 %
STU
59,00 CHF -1,28 CHF -2,12 %
SWX
Marktkap. 120,92 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

UBS AG

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

09:06 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ABB (Asea Brown Boveri)
63,72 EUR -1,12 EUR -1,73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
60,28 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

09:06 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
15.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

