Quartalszahlen im Fokus

Ausblick: ABB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

28.01.26 18:37 Uhr
Ausblick: ABB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal | finanzen.net

Mit Spannung warten die Anleger auf die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
61,20 CHF -0,26 CHF -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ABB (Asea Brown Boveri) wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,664 USD aus. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,470 CHF je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 19 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 8,80 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,63 Milliarden CHF erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,88 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten im Durchschnitt 33,65 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 29,14 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumRatingAnalyst
20.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
15.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) Market-PerformBernstein Research
14.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
15.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) Market-PerformBernstein Research
14.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
19.11.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
19.11.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
28.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
17.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABB (Asea Brown Boveri) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen