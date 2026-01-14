ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 119,01 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
60,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
61,10 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,80%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
61,18 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,93%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:41
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09:41
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research