Top News
Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Marktkap. 119,01 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

09:41 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
66,12 EUR 1,90 EUR 2,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
61,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,80%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
61,18 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,93%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

