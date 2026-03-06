Sartorius Stedim Biotech Aktie

160,15 EUR +0,95 EUR +0,60 %
161,15 EUR -0,35 EUR -0,22 %
Marktkap. 15,62 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

Bernstein Research

Sartorius Stedim Biotech Outperform

13:31 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Sartorius Stedim Biotech
160,15 EUR 0,95 EUR 0,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
155,05 €		 Abst. Kursziel*:
58,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
160,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,98%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

13:31 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
06.03.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius Stedim Biotech Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

