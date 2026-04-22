Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 18,34 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis der Sartorius-Tochter Stedim Biotech hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Enttäuscht haben dürften aber vor allem die bestätigten Ziele für den Umsatz und die operative Gewinnmarge, die als konservativ angesehen würden. Die Konsensschätzungen seien für beide Kenngrößen höher./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
156,60 €
|Abst. Kursziel*:
40,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
167,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,42%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
233,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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