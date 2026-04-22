Barclays Capital

Sartorius Stedim Biotech Overweight

16:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis der Sartorius-Tochter Stedim Biotech hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Enttäuscht haben dürften aber vor allem die bestätigten Ziele für den Umsatz und die operative Gewinnmarge, die als konservativ angesehen würden. Die Konsensschätzungen seien für beide Kenngrößen höher./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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